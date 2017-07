Justin Bieber kijkt uit naar tijd voor zichzelf

In gesprek met TMZ zegt de 23-jarige zanger dat hij de afgelopen twee jaar constant op pad is geweest en er naar uitkijkt het even rustig aan te kunnen doen. "Even niets doen, relaxen. Lekker rijden met de motor."

Bieber annuleerde maandag de overgebleven veertien optredens van zijn Purpose-tour, fans krijgen hun geld terug. In een verklaring liet hij weten het afschuwelijk te vinden zijn fans te moeten teleurstellen. "Hij dankt zijn fans voor de waanzinnige ervaring die de Purpose-wereldtournee was. Hij is dankbaar en vereerd om die ervaring te hebben gedeeld met zijn cast en crew.

Onder andere Japan, Singapore en de Filipijnen stonden nog op de planning. Eerder deed de zanger onder andere Nederland aan en trad hij op op verschillende festivals. Tijdens die optredens kwam Bieber regelmatig in opspraak omdat hij de steden waar hij zong door elkaar haalde, betogen hield over uiteenlopende onderwerpen en voorwerpen naar zijn gezicht gegooid kreeg.

Zijn optreden op Pinkpop werd door Nederlandse recensenten beoordeeld als matig. Volgens de kenners miste de zanger uitstraling en leek hij het niet echt naar zijn zin te hebben.

​