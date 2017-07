Etentje met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet onder de hamer

De opbrengst gaat naar de organisatie Golden Hat, waar Winslet bij betrokken is, die zich inzet voor kinderen die kampen met autisme.

De persoon die het meeste geld over heeft voor een diner met Winslet en DiCaprio, mag ergens in oktober of november met het duo eten in een restaurant naar keuze in New York.

Goede doel

DiCaprio richtte in 1998 de Leonardo DiCaprio Foundation op, waarmee hij geld inzamelt voor de planeet en bedreigde dierdoorten. In het verleden doneerde hij meermaals geld aan organisaties die zich inzetten voor het milieu.

Het jaarlijkse benefietgala van de organsatie vindt dit jaar plaats in Saint-Tropez in Frankrijk. In 2015 wist DiCaprio liefst 45 miljoen dollar (38 miljoen euro) op te halen. Dit jaar hoop hij 80 miljoen dollar in te zamelen.

Het benefietgala aan de Franse Riviera wordt door talloze sterren bezocht. Zanger en gitarist Lenny Kravitz zal optreden, en ook Madonna zal aanwezig zijn. Ook onder meer Cate Blanchett, Emma Stone, Tom Hanks en Jared Leto zullen hun opwachting maken.