Britt Dekker had langer moeten nadenken over Playboy-fotoshoot

"(…) ik had misschien wel wat langer over die naaktfoto's in Playboy na moeten denken", aldus Dekker in een interview in Veronica Magazine.

"Ik werkte toen op de manage en de vaders van alle kinderen keken daarna ineens héél anders naar me."

Paardensport

Over haar liefde voor de paardensport twijfelt Dekker echter niet. Voor haar is de omgang met de dieren geen hobby, maar een manier van leven.

"Paardrijden is meer dan een sport. Het is een way of life. Het is geen hockeystick die je in de kast gooit zodra je thuiskomt en er pas weer uithaalt als je gaat trainen. Met paardrijden ben je continu bezig."