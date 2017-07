Martijn Krabbé ziet Twitter als klantenservice voor zijn publiek

"In de afgelopen jaren zijn de meningen steeds zichtbaarder geworden, maar ik vind wel dat je daarmee om moet kunnen gaan", zegt hij in een interview met Veronica Magazine.

Hij leest de kritieken die mensen over hem schrijven "want als je het allemaal niet persoonlijk neemt, kan het ook heel nuttig zijn", aldus de presentator.

"Soms word ik ook flink afgezeken en zeggen ze bijvoorbeeld dat ik te zwaar ben, of een raar kapsel heb, of op Frank Masmeijer in z'n begintijd lijk. Als het heel geestig is, beantwoord ik de commentaren. Twitter is voor mij m’n klantenservice."

IJsberg

Krabbé is voor het tijdschrift in gesprek gegaan met presentatrice Vivienne van den Assem, die hem zegt te bewonderen. Zij heeft meer moeite met het commentaar dat mensen over haar opschrijven. "Bovendien heb ik er moeite mee dat het slechts een topje van de ijsberg is dat zijn ongezouten mening geeft."

Volgens Krabbé is het juist belangrijk de kritieken aan te horen. "Want als die mensen er niet meer zitten, ben je echt klaar, hoor."