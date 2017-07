Louis Tomlinson was 'geschokt' over relatie Liam Payne en Cheryl

"Ik hoorde er wel eens iets over van Liam, maar ik had geen idee hoe serieus het was", zo vertelde de zanger tijdens het interview. "Het was aanvankelijk wel een beetje een schok, ja."

De 23-jarige Payne en de 34-jarige Cheryl leerden elkaar al in 2008 kennen via het programma X-factor. Payne, die auditie deed terwijl Cheryl jureerde, was toendertijd nog maar 14 jaar. Sinds eind 2015 hebben de twee een relatie en in maart verwelkomden ze hun eerste zoon, die de naam Bear kreeg.

Tomlinson hoopt dat Bear en zijn zoon Freddie elkaar binnenkort kunnen ontmoeten. De 25-jarige zanger werd vorig jaar januari vader en kreeg Freddie samen met de Amerikaanse Briana Jungwirth, inmiddels zijn ex. "We hebben het logistiek nog niet kunnen regelen, maar ik kijk er echt naar uit om Freddie en Bear bij elkaar te zien."