Connie Witteman wil trouwen in het buitenland

Geruchten dat de 65-jarige Witteman,al getrouwd is in Italië kloppen niet, zo vertelt ze in De Telegraaf. "We vieren alleen vakantie en, nee, het is geen huwelijksreis. Die komt nog."

Het stel ging in juli 2016 in ondertrouw, maar tot een huwelijksvoltrekking kwam het nog niet. "Dat huwelijk van ons, dat gaat er echt van komen. Want ik wil heel graag mevrouw Van Dun worden. Maar een groot gebeuren zal het niet zijn."

Dat ooggetuigen dachten dat Witteman, die bekendheid verwierf als zangeres Vanessa, en de zeventien jaar jongere Van Dun hun bruiloft al op vakantie hadden is niet vreemd, zo benadrukt ze. "Wat dat betreft hadden de mensen die ons gezien hebben gelijk kunnen hebben, want we zijn wel van plan het zo te gaan doen."

Van Dun vroeg Witteman in 2014 al ten huwelijk, maar hij was toen nog getrouwd met zijn ex. Voor Witteman wordt het haar vierde huwelijk, meest recent scheidde ze in 2009 van wijlen Hans Breukhoven. Het stel was 21 jaar getrouwd.