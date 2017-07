Vakantievierende Hilary Duff beroofd van juwelen

Afgelopen woensdag sloegen de inbrekers hun slag, meldt TMZ.

Ze hadden het voorzien op haar juwelen. De buit zou honderdduizenden dollars waard zijn. De actrice is met haar familie nog steeds op vakantie in Canada, dus hoeveel er precies is buitgemaakt is nog onduidelijk.

Duff is niet de eerste ster die slachtoffer is van inbraak. Ook in de optrekjes van onder anderen Scott Disick, Ronda Rousey en Michael B. Jordan werd de afgelopen maanden ingebroken.