Actrice Brooklyn Decker en oud-tennisser Andy Roddick verwachten tweede kind

Roddick onthulde tijdens een bijeenkomst in Newport dat zijn vrouw zwanger is van een dochter, meldt E! Online. Roddick werd daar opgenomen in de International Tennis Hall of Fame,

Het koppel verwelkomde in augustus 2015 hun zoon Hank. De twee zijn sinds 2009 getrouwd.

De 30-jarige Decker werd bekend als badpakkenmodel en was als actrice te zien in films als Just Go With It, What To Expect When You're Expecting en Battleship. Momenteel heeft ze een vaste rol in de Netflix-comedy Grace and Frankie.