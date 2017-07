Charlize Theron vond jeugd met alcoholverslaafde vader zwaarder dan zijn dood

"Dat je wakker werd en niet wist wat er ging gebeuren", vertelt de Zuid-Afrikaanse actrice aan radiopresentator Howard Stern.

De 41-jarige Theron was 15 jaar oud toen haar vader overleed. Jarenlang zweeg ze over zijn dood. De daad van haar moeder werd gezien als zelfverdediging en ze ging vrijuit.

"Ik deed gewoon alsof er niks gebeurd was", "Ik vertelde dat mijn vader was overleden door een auto-ongeluk." Pas toen ze eind twintig was, ging ze in therapie. Haar moeder is nooit in therapie gegaan.

"Haar filosofie was: dit is verschrikkelijk. Erken dat dit verschrikkelijk is. Maak nu een keuze. Vormt het je? Ga je zinken of ga je zwemmen? Dat was het", aldus Theron.

Volgens de actrice hebben haar moeder en zijzelf de nacht goed verwerkt. "Ik denk dat we nog steeds het leven dat we gehad hebben aan het verwerken zijn en dat is wat mensen zich niet realiseren. Het is niet alleen wat die nacht is gebeurd."