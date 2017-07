Simone Kleinsma durfde eerste weken na dood echtgenoot niet de deur uit

In maart overleed de regisseur op 69-jarige leeftijd kort nadat hij in het ziekenhuis werd opgenomen met hartproblemen.

"Ik bewoog me als een schichtig vogeltje door de wijk. Onterecht, zo bleek later," zegt Kleinsma in haar eerste interview met Het Parool sinds zijn plotselinge dood. Mensen reageerden juist heel vriendelijk "en begrepen dat ik mijn ruimte nodig had". "Als ze me aanspraken, bleef het bij een paar woorden. Of een kneep in mijn arm", vertelt ze.

Kleinsma en Verstraete waren bijna dertig jaar getrouwd. "Ons leven was een duet. Nu is het een solo." Hoewel ze veel moeite heeft met het oppakken van haar leven, is ze dankbaar voor haar vrienden die haar door de eerste maanden hebben geholpen. "Nog steeds zijn ze in de buurt."

Theater

De actrice staat vanaf september weer in het theater met de voorstelling Was Getekend, Annie M.G. Schmidt, waarin ze de bekende schrijfster speelt. Ze is niet bang dat haar rouw dit werk in de weg zit.

"Ik heb in de loop der jaren geleerd om problemen of pijn opzij te zetten. Want de voorstelling gaat altijd door. Dat moet ik nu in overtreffende trap doen."