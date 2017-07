Patty Brard is niet flexibel op vakantie

De presentatrice is op Ibiza, waar ze binnenkort gaat wonen. In een interview aan Het Parool vertelt ze het prettig te vinden om op vakantie met niemand rekening te houden.

"Ik wil hier niets hóeven. Als ik om acht uur een afspraak heb, kan ik om vijf voor acht toch ineens geen zin hebben?"

Dat kan tot gevolg hebben dat Brard een afspraak ineens afzegt. "Als ik een etentje heb georganiseerd en het hele huis zit vol gasten, kan ik 'm tussendoor zomaar smeren. Dan ga ik een lekkere vitaminespuit halen, mijn nagels laten doen."

Toch is de 62-jarige Brard in het dagelijks leven ook de gangmaker die vaak op televisie te zien is. Dat zit in haar karakter. "Laten we maar een nieuw gezegde introduceren: aanstaan is het nieuwe leuk door het leven gaan. En dat laatste gaat me heel goed af."