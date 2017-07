Tyga waarschuwde Rob Kardashian voor ex Blac Chyna

De rapper had vier jaar lang een relatie met Chyna, met wie hij samen ook een kind kreeg. Tyga kreeg daarna een relatie met Kylie Jenner, het halfzusje van Rob Kardashian. Chyna en Kardashian kregen in 2016 een relatie.

"Toen zij een relatie kregen, heb ik hem meteen verteld hoe ze in elkaar zit en waar hij mee te maken zou krijgen. Ik heb tegen hem gezegd: 'Gast, ik was drie, vier jaar met haar samen. Ik weet hoe het nu gaat", aldus de 27-jarige rapper in gesprek met radioprogramma Breakfast Club.

De relatie van Kardashian en Chyna is begin juli definitief tot een einde gekomen. Chyna zou er meerdere affaires op nagehouden hebben en Kardashian heeft intieme beelden van zijn ex via internet verspreid. Chyna zoekt nu uit of ze haar ex kan aanklagen. Het voormalig koppel heeft samen een dochter.

"Ze is gewoon Chyna, ze heeft een hele bijzondere mentaliteit. Ze is een goed mens, maar ze heeft gewoon veel meegemaakt. En ze heeft geen mensen gehad die haar steunden", aldus Tyga.