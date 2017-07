Roxeanne Hazes had het gevoel moeder kwijt te raken aan depressie

"Een depressie voltrekt zich heel geleidelijk. Het begon me op te vallen dat ze steeds vaker weinig zin had in dingen. Als er een verjaardag was, zei ze: laat mij maar thuis", aldus Roxeanne Hazes in gesprek met Libelle.

Later begon haar moeder zich ook fysiek niet lekker te voelen, wat volgens Roxeanne Hazes "van kwaad tot erger" ging. "Mijn moeder is haar hele leven bezig geweest voor anderen te zorgen. Op een gegeven moment wordt er net iets te hard aan je getrokken en dan is het te laat."

Halverwege mei mocht Rachel Hazes weer in haar eigen huis slapen. "Ze zit lekker in haar vel en heeft het weer over de leuke dingen in het leven. (...) Ik merk dat ze nu weer echt gelukkig kan zijn, daar ben ik blij mee."