Tweede zoon voor Joseph Gordon-Levitt

De oudste zoon van Joseph wordt volgende maand twee jaar. Hoe hij heet, is nog steeds niet bekend. De 36-jarige acteur en zijn echtgenote Tasha McCauley zijn zeer gesteld op hun privacy. Toen ze in 2014 trouwden, wisten ze dat lange tijd geheim te houden.

“Mijn zoon heeft er niet voor gekozen om in de belangstelling te staan, dat is een keuze die hij als hij ouder is zelf moet kunnen maken”, motiveerde Joseph in 2015 in een interview. “Tot die tijd ben ik een beschermende vader die hem zijn privacy wil geven.”