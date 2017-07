De Mol verruilde zijn penthouse aan de Herengracht eerder deze zomer voor een villa in het Gooi. “Ik zal het uitzicht op de Westertoren wel erg missen”, zei hij in juni in de ochtendshow van Radio 10. “Dat is misschien wel het mooiste uitzicht ter wereld. Maar we hebben de foto’s nog.”

De presentator viel vorig jaar voor Van Schie, die RTL Boulevard liet weten dat het samenwonen goed bevalt. De twee hebben nog geen trouwplannen.