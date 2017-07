Roddeloverzicht: Ronaldo wil een elftal en Yolanthe (een beetje) dakloos

Heel veel mensen op onze wereld zijn de uitkomst van een 'ongelukje': het condoom knapte, de pil werkte niet of er werd gewoon onveilig gevreeën en hoppa!, daar is een baby. Ook beroemdheden zullen hier regelmatig mee kampen: waarom worden er anders zo vaak kinderen geboren vlak voor acteurs, zangeressen en modellen aankondigen toch te gaan scheiden?

Of het bij Cristiano Ronaldo het geval is, weten we niet, maar dat zijn vriendin deze week toch zwanger bleek te zijn, doet ons vermoeden dat het ook voor de voetballer een verrassing moet zijn geweest. Twee weken geleden werd hij immers nog vader van een tweeling via een draagmoeder.

Als we de roddelbladen mogen geloven is Georgina Rodriguez nu vijf maanden zwanger en dat terwijl het stel pas een half jaar samen is. Ronaldo's draagmoeder zal toen net geweten hebben dat ze in verwachting was: die zwangerschap was zeker gepland, maar hoe zit dat met het kindje dat nu groeit in Georgina's buik? Een maand nadat je relatie is begonnen al zwanger zijn, staat bij de meeste koppels niet in de agenda.

Voor Ronaldo is het ongetwijfeld geen probleem: met zijn oudste zoon Cristiano Jr. heeft hij een hechte band en ook van de tweeling (probeert) hij nu regelmatig de luiers te verschonen. Ook voetbalclubs zullen het niet erg vinden dat Ronaldo het ene na het andere kind op aarde zet: met zulk dna moeten er toch goede voetballers uit komen?

Ronaldo heeft wellicht wel andere plannen; met de aankondiging van kind nummer vier is hij hard op weg zijn eigen elftal bij elkaar te sparen. Hoezo voetbalclubs? Ronaldo begint zijn eigen elftal wel.

Pornobarbie

Barbie, de pop, heeft in de afgelopen zestig jaar heel veel verschillende banen gehad. Stewardess-Barbie, Badmeester-Barbie en Modeontwerpster-Barbie: niets was te gek voor de blondine. Of nou ja. Haar gelijknamige Nederlandse vriendin leek toch een lans te gaan breken voor een nieuwe carrière: eentje in de porno-industrie.

Helaas: we zullen Barbie (zowel de pop als de realityster) waarschijnlijk nooit in felroze martelpakjes zien, met zweepjes zien zwaaien of Ken eens handboeien om zien doen. Samantha de Jong ziet tóch af van het fantastische voorstel van Kim Holland om pornoster te worden.

Geen pikante avonturen met Barbie dus en dat terwijl Kim bereid was Barbie 100.000 euro te betalen om een keer een hoofdrol te spelen in een van haar pikante films. Barbie ziet er van af, zo vertelde haar vriend Rolf deze week.

"Er is weer veel ophef over een oude productiefilm van mij op de site van mevrouw Holland. (...) Mevrouw Holland denkt er nog een extra zakcentje uit te slaan door al m'n oude films extra onder de aandacht te brengen zodat de mensen nogmaals gaan betalen."

Uiteraard was de vrouw in de video Kim niet en als het aan Rolf, die zelf jarenlang in de pornoindustrie zat, ligt zullen we die kant van Barbie nooit gaan zien. "Dit werk kun je doen als je single bent, maar niet in een relatie. Onze liefde voor elkaar is veel meer waard dan welk bedrag dan ook."

Opvallend is dat Barbie zelf het woord niet hoeft te doen in deze hele zaak: Rolf vertelt ons wel even over de carrièrekeuzes van zijn vriendin. Niet dat Barbie iets anders gewend is, haar ex Michael deed immers exact hetzelfde toen zij nog gelukkig getrouwd waren.

Barbie zegt dat er iedere keer wel weer iets anders over haar geschreven wordt en dat één ding duidelijk is: ze gaat het niet doen. Veel Nederlandse mannen blijven ongetwijfeld hopen dat er toch nog een 18+-film komt. Als we Kim mogen geloven is dat namelijk precies waar iedereen naar smacht. "Barbie is al vele jaren de natte droom van veel Nederlandse mannen, al zullen ze dat niet allemaal eerlijk hardop durven toegeven."

Nieuw onderdak

Als voetballer weet je regelmatig niet waar je aan toe bent. Zodra je contract bijna afloopt bij de ene club, is het maar de vraag of ze je bij een ander willen. Zo kan het komen dat je op het allerlaatste moment ineens van de ene naar de andere kant van de wereld moet gaan en je vrouw en kinderen er in snelle vaart achteraan moeten.

Het kan nog vervelender lopen: Wesley Sneijder kon niet anders dan zijn contract bij de Turkse club Galatasaray laten ontbinden. Hij werd volgens geruchten al tijdenlang niet betaald door de club en speelde al een hele tijd niet meer mee.

En dus moeten Wesley en zijn vrouw Yolanthe Istanbul verlaten, wat ze deze week deden met pijn in hun hart. Yolanthe: "Een land waar ik van houd, dat het hart voor mij heeft geopend en waar ik me thuis voel. (...) God gaf me het mooiste geschenk in Turkije: een zoon!"

Geen huis meer in Turkije dus, maar waar moeten Wes en Yo dan wel heen? Gelukkig heeft het stel ook nog een huis op Ibiza waar ze terecht kunnen en waar ze volgens Privé het "goedlopende" Xaxa runnen. De club is amper een maand open, maar volgens het blad kunnen we nu al spreken van een succes.

Yo richtte de club helemaal in en wil het liefst ieder moment van de dag kunnen opletten of de plantenbakken, banken en tafeltjes nog op de juiste plaats staan.

En dat kan nog wel eens ingewikkeld worden: als we de geruchten mogen geloven is er een kans dat Wesley binnenkort in de Verenigde Staten moet gaan voetballen. Dan is Ibiza ineens echt ver weg.

Voorlopig hoeft Yolanthe zich daar in elk geval nog geen zorgen over te maken: Wesley zegt de komende weken eens hard te gaan nadenken over wat hij nu verder wil met zijn voetbalcarrière. Tot die tijd kan Yolanthe zich de koningin van Ibiza blijven noemen.

'Sorry'

Een tas, een telefoon, geld: mensen moeten met hun handen afblijven van andermans spullen. En dat geldt net zo goed voor persoonlijke gegevens, foto's en video's. Als het je dan toch overkomt kun je wel eens gekke dingen doen uit woede.

Patricia Paay heeft natuurlijk het verschrikkelijkste jaar dat ze ooit gehad heeft. Met het lekken van haar sekstapes lag haar hele hebben en houden op straat en dat ze dan boos om zich heen wijst naar iedereen die mogelijk schuldig is, is helemaal niet zo raar.

Handig is het echter niet: zonder enig bewijs roepen dat jij wel weet wie de boel gejat heeft. Patricia moest om die reden haar woorden deze week inslikken. Ze had toch echt de verkeerde aangewezen.

Patricia bood haar excuses aan haar voormalig buurman aan en liet in een verklaring weten dat haar beweringen "onjuist, lasterlijk en zeer schadelijk" zijn geweest voor Maarten Oostvogel.

Wie die video's dan wel heeft verspreid weten we nog steeds niet. En dat moet toch moeilijk zijn voor Patricia: als je iets kwijtraakt wil je immers niets liever dan iemand er de schuld van kunnen geven.