Jada Pinkett Smith was drugsdealer in begin vriendschap Tupac

De 45-jarige actrice vertelt in gesprek met radiozender SiriusXM dat ze de details niet weggeeft omdat ze aan een boek werkt, maar op het moment dat ze de rapper ontmoette kwam ze net uit het drugscircuit.

"Terwijl hij daar juist meer ingroeide op dat moment. Dat was heel moeilijk voor mij, we groeiden daardoor uiteindelijk ook uit elkaar", aldus Smith.

De actrice hoopte dat God Shakur zou "redden" zoals hij haar gered had. "Dat is alleen nooit voor hem gebeurd. Dat is iets waar ik nog steeds mee geconfronteerd wordt."

Smith merkt dat mensen graag zeggen dat zij en Shakur, die in 1996 overleed op 25-jarige leeftijd, een romantische relatie hadden. "Maar dat is gewoon omdat ze ons verhaal niet kennen. Onze band was gebaseerd op overleven, hoe we elkaar steunden. En als je iemand hebt die je steunt op het moment dat jij het gevoel hebt dat je niemand bent, is dat alles voor je."