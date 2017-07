Nieuwe vriend zegt dat Barbie nooit in pornofilm gaat spelen

Kim Holland, de voormalige werkgever van Tangel, liet vorige maand weten veel geld over te hebben voor een pornofilm met Barbie. Die gaat er volgens Tangel echter niet komen.

"Er is weer veel ophef over een oude productiefilm van mij op de site van mevrouw Holland", schrijft Tangel op Facebook. Het gaat volgens hem om de laatste pornofilm die hij maakte en die al vier maanden online staat. "Mevrouw Holland denkt er nog een extra zakcentje uit te slaan door al m'n oude films extra onder de aandacht te brengen zodat de mensen nogmaals gaan betalen."

Zijn vriendin is niet te zien in de film, verzekert Tangel, hoewel die suggestie wel wordt gewekt op de site van Kim Holland. "Uiteraard is dit Samantha niet, en dat zal ook never nooit gebeuren. Dit werk kun je doen als je single bent, maar niet in een relatie. Onze liefde voor elkaar is veel meer waard dan welk bedrag dan ook."