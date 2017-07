Xander de Buisonjé wil dochter draagmoeder laten ontmoeten

In gesprek met Grazia vertelt het stel dat ze van plan zijn hun dochter te vertellen hoe ze ter wereld is gekomen. "Daar gaan we niet krampachtig over doen. (...) Céla-Lynn zal zeker voelen hoezeer ze gewild is en hoeveel stappen we hebben gezet om haar een huis te geven."

Het jongste kind van De Buisonjé en zijn vrouw Sophie werd via een Amerikaanse draagmoeder geboren. De echtgenote van de zanger werd door doktoren afgeraden zelf nog zwanger te worden nadat in januari 2013 een goedaardige tumor uit haar buik werd gehaald.

Het stel overwoog eerst familie te vragen draagmoeder te worden, maar moest daar vanaf zien door wetgeving. "We kwamen er ook al snel achter dat een draagmoederschap binnen de familie überhaupt geen mogelijkheid was. De medische risico's buiten beschouwing latend, kán ik namelijk lichamelijk wel zwanger worden - cru verwoord: ik heb nog eicellen en een baarmoeder. En dan is het in Nederland bij wet verboden een draagmoeder in te schakelen."

Als De Buisonjé en zijn vrouw het proces moeten samenvatten, zouden ze het "een rollercoaster" noemen. "Eentje met een positieve lading, maar soms was het slopend."