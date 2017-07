Winston Gerschtanowitz ziet 8-jarige zoon ook wel op televisie presenteren

"Mijn oudste is nu acht en ik herken dit gewoon", zei Gerschtanowitz dinsdag in RTL Summer Night nadat hij beelden van Solo voor een kind te zien had gekregen. "Die bravoure. Ik zie hem dat nog veel meer doen dan ik in die tijd."

Toen de presentator als twaalfjarige naast Ivo Niehe stond, had hij niet verwacht al die jaren later nog steeds op tv te komen. "Ik stond in Studio 1, gek genoeg de plek waar je als presentator ooit wil eindigen, daar begon ik. Ik had toen niet verwacht dat ik dit nog steeds zou doen."

Mooie tijd

Nadat hij jarenlang RTL Boulevard presenteerde, stapte Winston eerder dit jaar over naar SBS6. Het entertainmentprogramma van RTL heeft Winston sindsdien niet gemist.

"Dat wordt me vaak gevraagd, ik denk dat ik meer afleveringen heb gepresenteerd dan de andere presentatoren. Ik had de 2500 dik gehaald, toen ik op die vrijdag na de laatste naar buiten liep. Ik keek naar boven naar de studio, dacht na over de prachtige tijd die ik heb gehad en heb eigenlijk nooit meer over Boulevard nagedacht."

Vooruit kijken

In plaats daarvan keek Gerschtanowitz vooruit. "Ik ben gewoon doorgegaan en kijk terug op een mooie tijd." Dat hij nu dezelfde werkgever heeft als zijn vrouw Renate Gerschtanowitz, vindt de presentator "wel leuk." "We werken bij hetzelfde bedrijf maar zien elkaar feitelijk nooit tijdens het werk. We doen niets samen, zij zit in de studio als ik er niet ben."

Gerschtanowitz zou graag eens samenwerken met zijn echtgenote. "Het biedt ook kansen. Ik zou graag wat leuks met Renate doen, hoe uniek is dat?"