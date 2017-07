Cristiano Ronaldo wordt vader van vierde kind

Ronaldo heeft al een zevenjarige zoon en werd in juni vader van een tweeling die hij via een draagmoeder kreeg. De voetballer ziet uit naar de komst van zijn vierde kind, laat hij dinsdag aan El Mundo weten.

In het korte interview met de Spaanse krant zegt de voetballer blij te zijn met de twee zoons die hij in juni kreeg, maar dat hij luiers verschonen nog altijd niet helemaal onder de knie heeft.

Ronaldo en Rodriguez maakten hun relatie in januari bekend. Of de baby een jongen of meisje wordt, is nog niet bekend. Het kind wordt in oktober verwacht.