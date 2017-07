Rick Brandsteder veroordeeld tot voorwaardelijke celstraf van een week

Het Openbaar Ministerie (OM) Amsterdam eiste begin juli in hoger beroep vier weken gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Het gerechtshof heeft dinsdag bij het oordeel rekening gehouden met het feit dat de presentator zijn excuses heeft aangeboden. Brandsteder zei begin juli dat hij "ouder en wijzer" is geworden en niet van plan is nog eens de fout in te gaan.

De verhalen van Brandsteder en het slachtoffer waren verschillend. Volgens Brandsteder heeft hij één klap uitgedeeld, het slachtoffer zegt twee keer door de Temptation Island-presentator geslagen te zijn.

Eerder de fout in

In september 2016 had de rechter de 33-jarige Brandsteder veroordeeld tot een week voorwaardelijke celstraf, 750 euro boete en 250 euro schadevergoeding. Het OM Amsterdam ging bij het gerechtshof in hoger beroep, omdat het de straf te laag vond omdat de presentator al eerder de fout in was gegaan.

In 2007 raakte Rick Brandsteder met zijn broer Robert Brandsteder betrokken bij een vechtpartij in een snackbar, een jaar later was de presentator betrokken bij een vechtpartij tijdens een afterparty van de Toppers en in 2011 werd hij samen met zijn broer gearresteerd wegens openbare geweldpleging.