Lotte Verbeek rouwt om 'mentor' Martin Landau

"Hij was mijn mentor", schrijft ze op het sociale platform. "Toen ik vier jaar geleden in Los Angeles kwam, had ik voordat ik het wist een afspraak met Martin Landau. Ik wist niet precies wie hij was, maar een vriend zei dat ik zeker moest gaan."

Het gesprek duurde ruim twee uur en ging "over acteren, en over het leven; ik had mij nooit eerder zo geïnspireerd over ons vak gevoeld." Daarna werd Verbeek lid van The Actor's Studio, waar zij diverse cursussen volgde.

"De lessen die Marty gaf, hebben mij te veel onvergetelijke momenten opgeleverd om ze te noemen. Hij praatte over de onzekerheid van het leven, en dat we allemaal alleen maar proberen te leven zonder te weten wat we doen. Over hoe kwetsbaar we zijn. Maar ook hoe belangrijk vertrouwen is. Dat een ander alleen maar kan vertrouwen als je jezelf vertrouwt."

Oscar

De actrice bedankt Landau voor zijn wijsheid en voor zijn verbazing, die hij met de acteurs in The Actor's Studio deelde. Landau overleed zaterdag na een kort ziekbed op 89-jarige leeftijd. Zijn carrière omspande een periode van zestig jaar. Hij was onder meer te zien in North by Northwest van Alfred Hitchcock, Cleopatra naast Elizabeth Taylor en de film Ed Wood van Tim Burton. Hiervoor hij een Oscar.

Lotte Verbeek was de afgelopen jaren te zien in Amerikaanse series als Outlander, The Blacklist, Agent Carter en The Fault in our Stars.