Woordvoerster R. Kelly ontkracht berichtgeving over vrouwensekte

Dat meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite Buzzfeed, die meerdere, uiteenlopende aanklachten tegen Kelly heeft verzameld.

"Wij kunnen alleen maar gissen naar de redenen waarom mensen iemand die zo veel liefde geeft aan zijn fans en zo hard werkt zwart willen maken", zegt woordvoerster en advocaat Linda Mensch.

"Het is opmerkelijk om te zien dat oude aantijgingen, die al lang weerlegd zijn, weer opduiken terwijl Kelly er op dit moment alles aan doet om bendegeweld te bestrijden en de liefde te laten zegevieren."

Fysiek beschikbaar

De vijftigjarige Kelly wordt ervan beschuldigd dat hij meerdere jonge vrouwen om zich heen heeft verzameld wiens leven hij in zijn eentje zou beheren. Zo zouden zij in huizen wonen waarvan Kelly de huur betaalt, zich fysiek beschikbaar moeten stellen als de r&b-artiest daarom vraagt en zou hij hun mediagebruik volledig in de hand hebben.

Enkele voormalige medewerkers kunnen deze verhalen in gesprek met Buzzfeed bevestigen en sommige ouders van de meisjes in kwestie willen de zanger vervolgen. Maar het zijn juist 'de slachtoffers' die het voornaamste struikelblok lijken te vormen, schrijft Buzzfeed verder.

De politie zou meerdere malen aan de desbetreffende vrouwen hebben gevraagd of ze tegen hun wil worden vastgehouden of geforceerd worden ongewenste handelingen uit te voren. De vrouwen ontkennen dit echter, zodat de handelingsruimte van de politie beperkt is.

Kelly wordt al jarenlang beschuldigd van ontucht met minderjarigen, maar is tot dusver nooit schuldig verklaard.