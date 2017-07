Aaron Carter boos op broer Nick na Twitter-bericht over arrestatie

In een verklaring op Twitter, maakt Aaron (29) duidelijk dat hij vindt dat zijn broer verkeerd heeft gereageerd op de situatie rond zijn arrestatie.

"Als mijn eigen bloed écht om me geeft, waarom heeft hij me dan niet gelijk gebeld om met me te praten in plaats van dit alles om hem te laten draaien op zo'n publiek forum?", schrijft hij.

"Het is niet cool om mij te gebruiken voor zijn PR en me naar beneden te halen als ik al op de grond lig. Toch houd ik ondanks alles door dik en dun van mijn familie", aldus Carter.

In zijn verklaring vermeldt de zanger ook dat hij de marihuana die hij in zijn bezit had, medicinaal is en hem helpt tegen zijn paniekaanvallen en dat hij alleen maar gearresteerd werd omdat hij bekend is.

Hulp

Nick liet zondagavond via Twitter weten dat zijn broertje op hem kon rekenen. "Aan mijn broer: Ik hou van je wat er ook gebeurt en als je behoefte hebt aan hulp ben ik er voor je", schreef de 37-jarige zanger.

"Ik ben er voor je en wil je helpen om beter te worden", vervolgde hij. Daarna retweette de Backstreet Boy een eerder bericht van zijn vrouw Lauren, waarin ze Aaron vraagt om zijn nieuwe telefoonnummer.

Arrestatie

Aaron Carter werd zaterdagavond gearresteerd nadat hij dronken achter het stuur werd aangetroffen. Ook zijn vriendin, fotografe Madison Parker, werd aangehouden. Carter is inmiddels op borgtocht vrij maar Parker zit nog vast, zo liet de politie in de Amerikaanse staat Georgia weten.

Carter wordt verdacht van rijden onder invloed, marihuanabezit en het bezit van drugsgerelateerde voorwerpen. Ook zijn vriendin had wiet en toebehoren op zak. Zij zou zich bovendien hebben verzet tegen haar arrestatie.