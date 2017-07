Martijn Krabbé had ex-vrouw Amanda Beekman 'eerder vrij moeten laten'

"Het is gek, maar dat (…) durf ik nu pas voor het eerst te zeggen. Ze heeft een groot deel van haar jeugd opgegeven door bij mij te blijven, door mijn kinderen op de wereld te zetten en ze deels alleen op te voeden omdat ik het zo druk had met mijn carrière. Ik heb haar absoluut tekortgedaan", zegt Krabbé in een interview in Linda.

Krabbé is er naar eigen zeggen nu pas klaar voor om dit aan zijn ex te vertellen. Volgens hem zou Beekman al sinds het begin geprobeerd hebben om zich aan hun relatie te ontworstelen, maar wilde hij dat niet toelaten.

"Ik wilde gewoon niet accepteren dat we kennelijk niet dezelfde idealen hadden. Na een tijdje ging zij vreemd. Toen 'de bladen' daarvan op de hoogte werden gebracht, kwam Amanda als de dader uit de bus. Het slachtoffer was sympathieke Martijn, de ideale schoonzoon, die schandelijk in de steek werd gelaten."

Falen

Krabbé en Beekman trouwden in 1995 en hebben samen vier kinderen. In 2014 ging het stel voor de tweede keer scheiden. Begin 2000 ging het stel ook uit elkaar, waarna ze in 2005 hertrouwden. Voor Krabbé voelt die laatste scheiding als falen.

"Ik heb altijd een groot gezin gewild. Een warm nest, precies zoals bij mij thuis, vroeger. Ik zag mezelf aan het hoofd van een tafel vol schreeuwende kinderen zitten. En nu, zoveel jaar later, zie ik drie van de vier kinderen eens per twee weken en meestal tijdens de vakanties. Dat was niet helemaal de bedoeling."