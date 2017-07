Sharon Osbourne verlangt terug naar 'wilde tijd' met Ozzy

"Toen mijn man en ik net samen waren, dronken we veel", aldus de 64-jarige Sharon Osbourne in gesprek met The Mirror. "En het was geweldig. Soms denk ik terug aan de dagen waarin we overdag in bed lagen, dronken, aten, doen wat je doet en dan slapen. Soms mis ik dat, dat speelse."

Ozzy Osbournes drank- en drugsgebruik trokken een zware wissel op het huwelijk van de Osbournes. De zanger werd verbaal en fysiek agressief, wat hem bijna zijn huwelijk kostte.

Sharon Osbourne denkt dan ook niet dat het slim is om weer met een fles het bed in te kruipen. "Nee, dat is niet goed voor me. Ik doe waarschijnlijk heel maf en er is niets erger dan een oude dronkaard."

Sharon en Ozzy Osbourne zijn sinds 1982 getrouwd en hebben samen drie kinderen Kelly, Jack en Aimee. In mei 2017 hernieuwden ze hun geloften, nadat ze in 2016 tijdelijk uit elkaar gingen. Ozzy Osbourne bleek een affaire te hebben met zijn kapster, waarna Sharon Osbourne besloot haar echtgenoot te verlaten. Uiteindelijk hebben ze besloten toch samen verder te gaan.