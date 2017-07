Actrice Naomi Watts ervaart 'kleine paniekaanval' als ze post op Instagram

"Het is hetzelfde gevoel als wanneer er een nieuwe film uitkomt. Je stopt ergens bloed, zweet en tranen in, en als het dan niet zo wordt ontvangen als je gehoopt had…", vertelt de 48-jarige King Kong-actrice in een interview met The Guardian.

Watts legt uit dat ze Instagram gebruikt om integere informatie over zichzelf te delen. "Door mijn werk, roddels en paparazzifoto's zullen mensen zelf een eigen beeld over mij vormen. Dankzij mijn eigen Instagram-account kan ik die informatie in elk geval zelf in de hand houden. Al wenste ik dat ik grappiger was in mijn posts."

Potentie

De actrice, die momenteel te zien is in de nieuwe Netflix-serie Gypsy, zegt ook dat ze tijdens filmopnames al snel doorheeft of een film slecht zal uitpakken. "Dat voel ik aan. Bijvoorbeeld wanneer de regisseur niet de passie toont die hij eerder wel liet zien. Aan de andere kant merk ik ook snel wanneer een film wel potentie heeft."

Een regisseur bij wie Watts wel een goed gevoel had is David Lynch, die haar een hoofdrol gaf in de thriller Mulholland Drive (2001). "Voordat ik hem leerde kennen, kwam ik maar lastig aan nieuwe rollen. Ik was mezelf toen niet. David veranderde dat. Hij was oprecht geïnteresseerd in mij."

​