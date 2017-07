Gordon hoort op vakantie over ware toedracht aanrijding Mykonos

"En zo krijg je dan ineens de ware toedracht te horen van je ongeluk twee jaar geleden", schreef Gordon zaterdag op Facebook.

"Vorige week nog op het eiland geweest en daar wist (naar ik nu weet) bijna iedereen van de laffe daad die was uitgehaald door een inwoner van Mykonos (dus geen toerist). Een visser uit het stadje, onverzekerd en straalbezopen, heeft mij geschept."

Karma

Volgens de zanger nam de visser contact op met een bevriende politieagent "om de boel te maskeren" en hem "daar voor dood achter te laten". "Wat een bizar verhaal, vooral omdat er dus politie bij betrokken is geweest. Vorige week was ik nog op het eiland en daar was de week ervoor iemand geschept en overleden."

Gordon (49) belandde met diverse botbreuken in het ziekenhuis en hield een gehoorbeschadiging over aan de klap. "Ik word er verdrietig van dat mensen zo in elkaar steken, maar een ding is dat ik er gelukkig nog ben", schreef hij zaterdag. "Dat karma hem zijn verdiende loon mag geven."

In 2016 keerde de zanger ook al terug naar het eiland, naar eigen zeggen om het ongeval uit 2015 te verwerken. "Het was de meest indrukwekkende en traumatische ervaring van mijn leven", vertelde hij destijds in De Telegraaf.