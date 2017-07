Rik Felderhof wordt dagelijks aangesproken over Villa Felderhof

Dat zegt de oud-presentator in het AD.

"Als ik in Nederland ben, word ik er nog dagelijks over aangesproken", zegt de 69-jarige presentator en schrijver over het interviewprogramma dat hij van 1996 tot 2010 maakte. "'We hebben er zo van genoten', hoor ik dan. Dan zeg ik: mevrouw, we hebben het met zo veel plezier gemaakt."

Felderhof, die tegenwoordig onder het pseudoniem Ravelli boeken schrijft, komt nog steeds geregeld in Frankrijk. Negen maanden per jaar brengt hij in het buitenland door, afwisselend in Frankrijk, op Bonaire en in Tanzania. "In Tanzania kijk ik vanaf mijn veranda uit op een vallei, op Bonaire zit ik op het terras van mijn balkon, luisteren naar de golfjes die tegen de oevers aan rollen. Het geeft me een heerlijke rust."

Relatie

De reislustige schrijver heeft bewust geen relatie. "Ik blijf maar aan het reizen. Mijn manier van leven in Afrika én de Cariben én Frankrijk én Nederland, daar past geen vaste relatie in."