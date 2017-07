Anita Doth is niet rijk geworden door 2 Unlimited

In gesprek met het AD vertelt de 45-jarige zangeres dat ze niet zo rijk is als mensen denken. "Ik heb geen miljonairsleven. De wekker gaat gewoon elke dag om 07.00 uur, ik breng mijn kinderen naar school en de peuterspeelzaal, en ja, Anita doet gewoon haar eigen boodschappen."

Doth vertelt dat ze ongeveer 6 miljoen euro heeft verdiend aan de opbrengsten van haar muziekcarrière. Samen met Ray Slijngaard scoorde de zangeres wereldwijd grote hits, waaronder No Limit en Get ready for this. "Er is veel geld opgegaan aan soloprojecten en de belasting."

Onder de artiestenaam Anita bracht Doth in 2000 al het album Reality uit. Groot succes bleef uit en daarna voegde ze zich bij de danceformatie Diva's of Dance. In 2009 blies Doth samen met Slijngaard 2 Unlimited nieuw leven in. Eind vorig jaar vond de zangeres het genoeg. Door een conflict met de producer en persoonlijke problemen besloot ze te stoppen. Vlak daarna werd er bij Doth, die in 2009 borstkanker kreeg, opnieuw een bultje ontdekt.

Solocarrière

"Goed", antwoordt ze in het AD op de vraag hoe het nu met haar gaat. "Volgens de MRI-scan ben ik schoon. Het voelt alsof ik opnieuw ben gewekt en iemand zegt: 'Luister meid, maak er iets van. Ga niet lopen kniezen'."

Dat is voor Doth reden om een solocarrière een nieuwe kans te geven. "Ik heb net al het 2 Unlimited-materiaal opnieuw laten inspelen, zodat ik in mijn eentje ermee kan optreden. De eerste boekingen zijn al binnen."