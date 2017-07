Mel B moet van rechter partneralimentatie aan ex betalen

Dat meldt People.

Naast het betalen van partneralimentatie moet Brown (42) van de rechter ook 140.000 dollar (122062 euro) aan advocaat- en onderzoekskosten aan Belafonte (42) terugbetalen.

De rechter heeft in het voordeel van Brown's ex gehandeld na de eerder ingediende claim van Belafonte dat hij door het negatieve nieuws rondom de scheiding geen inkomen meer had en daarom partneralimentatie en een vergoeding van de juridische kosten eiste.

De zangeres liet eerder weten de wensen van Belafonte exorbitant te vinden, maar is nu toch gedwongen hem het geëiste geld te betalen na de beslissing van de rechter.

Brown en Belafonte trouwden in juni 2007 in Las Vegas. In maart werd een scheiding aangevraagd. Brown beweert dat ze jarenlang is mishandeld door hem en dat hij een affaire had met hun kindermeisje.