Miley Cyrus wil tong en borsten niet meer tonen

"Toen ik daar mee begon was het omdat ik wilde laten zien dat vrouwen die vrijheid verdienen. Maar het bereikte een punt waarop ik geseksualiseerd werd", aldus de 24-jarige zangeres in gesprek met Harper's Bazaar.

In 2013 gaf Cyrus een optreden tijdens de MTV VMA Awards met Robin Thicke. Tijdens het optreden maakte ze meerdere suggestieve dansbewegingen. Vanaf dat moment werd de zangeres regelmatig in nietsverhullende ouftits gezien.

"Ik voel me echt ver verwijderd van die persoon. Ik wil dat mensen zien wie ik nu ben. Ik zeg niet dat ik nooit eerder mezelf was. Wie ik op mijn vorige album was, is ook wie ik ben", aldus Cyrus die zegt in de loop der jaren vaker veranderd te zijn.

De zangeres kreeg en krijgt regelmatig van mensen te horen dat ze "Miley" terugwillen. "Maar je kan me niet vertellen wie dat is. Ik bén hier."