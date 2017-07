Roddeloverzicht: Humberto's eenzame vakantie en Bonnie's problemen

De zomer is een seizoen van vrolijkheid, lange uren op terrasjes en uitgebreide barbecues. Even een paar weken vrij van de werksleur, even verlost van je dagelijkse taken en de gezichten van collega's. Twee weken niks doen aan de Spaanse kust, een wandelingetje maken door de straten van Rome of een bootje huren op een meer in Frankrijk: het maakt niet uit hoe je je vakantie invult, als je er daarna maar weer helemaal tegenaan kan.

Ook bekende Nederlanders gaan er op uit. Toegegeven: hun vakanties zijn vaak iets exotischer dan die van de gemiddelde Nederlander, maar ook zij zijn toe aan een paar weken welverdiende rust. De een doet uitgebreid verslag op sociale media, terwijl de ander wekenlang van de aardbodem verdwenen lijkt: het is maar net wat je prettig vindt.

Dat volledig van de aardbodem verdwijnen pakt niet altijd lekker uit: roddelbladen hebben dan alle ruimte om eens flink te speculeren over alles wat je doet tijdens je vakantie. Niemand die het kan tegenspreken, de BN'er zelf is immers op vakantie en die gaat echt de moeite niet nemen om er heftig tegenin te gaan.

De Privé schreef deze week uitgebreid over de vakantie van Humberto Tan en wist ons te vertellen dat het een eenzame zomer zal worden voor de RTL Late Night-presentator. Na zijn vermeende affaire met Dionne Stax, moet hij alleen op reis naar Bangladesh.

Volgens het blad is de toekomst voor Humberto nog niet zeker: kiest hij voor Ineke, met wie hij samen drie kinderen kreeg, of kiest hij voor Dionne, met wie hij volgens bronnen een spannende tijd heeft beleefd? "Wat het antwoord op die vraag ook mag worden, duidelijk is in elk geval dat deze zomer een van de eenzaamste in jaren voor Humberto gaat worden."

Een romantische vakantie met Dionne zit er niet in en ook een gezinsvakantie staat volgens Prive ook niet op de agenda. En dus gaat Humberto in Bangladesh ook maar wat werken: hij fotografeert sinds een tijdje en werkt daar aan een reportage. Dat hij die eenzame tijd toch nog "nuttig" invult.

Samenwonen?

Voor veel mensen is samenwonen een serieuze aangelegenheid. Je deelt ineens een huis met iemand en kan zo de ander écht goed leren kennen. Niet iedere relatie overleeft die stap en daarom is het iets waar de meeste mensen langere tijd over nadenken.

Fajah Lourens riep altijd dat ze met geen mogelijkheid meer samen met iemand anders dan haar kinderen in een huis zou willen wonen. Veel te ingewikkeld met een man, Fajah had daar geen trek in. Maar goed: iedereen bedenkt zich wel eens en dus ook Fajah. Deze week lazen we in Beau Monde dat ze haar vriend Igor op een gegeven moment zelf voorstelde dat hij dan maar moest intrekken in haar woning, hij was er immers toch al heel veel.

"Dus ik zei: 'misschien moet je hier komen wonen'. We zijn nu zeven maanden bezig met het huis, dus ik denk dat we zo'n vier maanden een relatie hebben", aldus de dieetboekenschrijfster.

Te snel om samenwonen vond Fajah het niet, zo zei ze stellig in het blad. Maar toen Shownieuws haar later deze week sprak, leek ze toch alweer van mening veranderd. "Ik heb gezegd dat Igor sinds de klussen niet meer weggegaan is. Maar dat betekent toch niet dat je samenwoont. Het is wel zo dat we echt heel vaak samen zijn, maar Igor heeft ook nog z'n huisje in Rotterdam."

Fajah lijkt het zelf ook niet helemaal te weten: waarom zou ze anders het één tegen Beau Monde zeggen en het tegenovergestelde tegen Shownieuws? Misschien omdat ze in het verleden altijd zo stellig was?

Een ding is zeker: met Igor is Fajah gelukkig en ze hoopt dat het voor altijd is. "Dat moet. Ik dacht het eigenlijk al bij de vorige, hoor. Ik wil een keer bij iemand blijven."

Probleem

Niemand hoeft meer uitgelegd te hebben dat Bonnie St. Claire houdt van een wijntje. De zangeres staat er om bekend dat ze de dag graag begint en eindigt met een roseetje en bij de lunch nog een extra glaasje kan er ook best bij.

"Ik ga niet stiekem drinken. Dit is een roseetje, proost! Op het leven dat ik nog wil leven. Hier kies ik voor. Niemand maakt mij meer gek. Ik heb de regie over mijn eigen leven", zei Bonnie over haar drankgebruik.

Maar ja, al die wijntjes eisen z'n tol en dus stond Bonnie afgelopen week zichzelf flink voor schut te zetten, zo schreef De Telegraaf op basis van aanwezigen. "Ze kreeg de kikker in haar keel, toen kwam de jongen die met haar mee was met een glas aan waar jenever in zat."

Het jenevertje mocht niet baten en als de microfoonstandaard er niet gestaan had, had Bonnie binnen de kortste keren op de grond gelegen. "De hoge noten haalde ze niet en ze zwetste tussendoor heel veel. Ze zette zichzelf behoorlijk voor paal."

Woedend was Bonnie: hoe kon de krant al die nare dingen over haar schrijven zonder haar reactie mee te nemen?

"Het verhaal, afkomstig van een individu uit het publiek, wordt schijnbaar voor waarheid aangenomen en lekker opgeklopt", aldus de zangeres op Facebook.

"Ja, ik drink af en toe een glaasje rosé, zoals iedereen dat weleens doet. Alleen bij mij wordt alles onder een vergrootglas gelegd en daar ben ik wel klaar mee inmiddels. Ik wil genieten van het leven. Ik ben 67 jaar en heb respect voor iedereen en laat iedereen in zijn of haar waarde."

Ook zangeres Anita Heilker vond het verhaal in de krant wel erg overdreven. "We hebben samen op het podium gestaan. Het was gezellig, maar er was absoluut geen sprake van een dronken Bonnie."

Geen mango's meer

David, Herman en Marc leken het na Boer Zoekt Vrouw allemaal helemaal voor elkaar te hebben: Yvon Jaspers had hen de liefde gebracht en niets wees er op dat dat geluk nog kapot kon. Een langeafstandsrelatie is hard werken, maar de koppels wilden er aan werken.

Voor David en zijn Mara en voor Herman en zijn Fleur leek dat stukken ingewikkelder te worden dan voor Marc en Annekim: hoewel van David en Herman de partners allebei nog in Nederland wonen, zit Annekim net als Marc gewoon in Zambia.

Deze week bleek dichtbij elkaar wonen toch niet voldoende om een relatie stand te laten houden: Annekim en Marc hebben besloten zonder elkaar verder te gaan. Het tijdperk van samen mango's plukken is definitief voorbij, Marc en Annekim gaan allebei een andere kant op.

"Ik merkte de laatste tijd dat ik me steeds meer en meer op mijn werk stortte en minder de behoefte had om bij Marc te zijn. Dat heeft me aan het denken gezet. Marc en ik hebben daarover gepraat en toen naar elkaar uitgesproken dat het beter zou zijn als we uit elkaar gingen."

Marc schreef "een geweldige tijd" met Annekim te hebben gehad. "Ik ben het programma heel dankbaar dat Annekim op mijn pad is gekomen. Helaas is onze liefde niet voor altijd gebleken en dat is natuurlijk een verdrietige conclusie."

Het snel bijleggen zit er de komende tijd in elk geval niet in: Annekim zit zes weken "in de bush" voor een project. En Marc heeft het hartstikke druk op de viskwekerij, dus die heeft ook helemaal geen tijd om het uitvoerig te hebben over een herkansing van de relatie.

Goed nieuws wel: de twee zijn van plan na deze periode op vriendschappelijke wijze met elkaar verder te gaan.