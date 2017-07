Waldemar Torenstra vindt verantwoordelijkheid van volwassen zijn soms lastig

"Als ik in een televisieprogramma over vluchtelingen moet praten, ben ik de volwassen meneer die dat dan gaat doen. Dat vind ik lastig, dan moet ik het goed doen, want ik praat voor anderen. Of als ik iets moet presenteren, dan ben ik opeens een meneer in een pak", aldus de 43-jarige acteur in gesprek met Margriet.

Het kost Torenstra dan veel energie om "volwassen" te zijn. "Want liever zou ik binnenkomen en zeggen: 'We zijn hier geloof ik omdat Jan iets heeft georganiseerd, toch mensen?' Maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik moet daar dus doen alsof."

In gesprek met het blad zegt de Vechtershart-acteur dat hij leeftijd sowieso "heel gek" vindt. "Ik vergis me ook vaak de laatste tijd. Ik was net gewend aan 42 en nu moet ik 43 zeggen. Het zegt me ook niet zo veel. Ik heb meer met direct contact, dat ik voel of we oké zitten, dat gaat voorbij aan leeftijd."

Door zijn werk wordt hij regelmatig gewezen op zijn leeftijd: Torenstra wordt op basis van zijn leeftijd nu gecast als 'jonge vader'. "Terwijl ik best nog wel een stuntrol wil spelen of juist de andere kant op: helemaal grijs worden gemaakt en kijken of ik overtuigend een oude man kan spelen."