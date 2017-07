Acteur Chris O'Dowd vader geworden van zoon

"Blij aan te kondigen dat ik de trotse eigenaar ben van dit vrolijke ventje", schreef O'Porter op Instagram bij een foto van haar jongste zoon in een boxpakje met een eend erop. "Op 1 juli geboren, zijn naam is Valentine O'Porter en hij is heerlijk. Twee zoons, mijn God. #soinlove."

Ook O'Dowd maakte de komst van zijn tweede kind bekend via social media. Hij twitterde: "We hebben vorige week een jongetje gekregen. Woohoo! Zijn luiers zijn zo duur, dus deze baby gaat 'Cheep'. #DadJoke #Valentine."

Chris en Dawn trouwden in augustus 2012. De 37-jarige IT Crowd-acteur en de 38-jarige tv-presentatrice verwelkomden in januari 2015 hun eerste zoon, Art.