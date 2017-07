Fan Kendall Jenner krijgt contactverbod opgelegd

Volgens juridische documenten in handen van TMZ begon fan Thomas Hummel uit Californië in februari met het schrijven van liefdesbrieven aan Jenner. In maart dook hij op bij het huis van het model en werd door de beveiliging verzocht te vertrekken.

Dat zette kwaad bloed bij Hummel, die een stortvloed aan boze brieven begon te schrijven aan Jenner. Zo schold hij de moeder van het model, Kris Jenner, in een brief uit voor hoer. Het vriendje van Jenner, rapper A$AP Rocky, kreeg er ook flink van langs van Hummel. Ook schreef de fanatieke fan dat hij verliefd was op Jenner toen ze pas drie en dertien jaar oud was.

De rechter vond het gedrag dermate storend dat Hummel geen contact meer mag zoeken met Jenner. Ook moet de fanatieke fan op minimaal honderd meter afstand blijven van het model.