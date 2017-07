Kid Rock wil senator worden in geboortestaat Michigan

Dat bevestigt de rocker woensdagavond via Twitter. De zanger heeft ook al een website in de lucht waar campagnemateriaal kan worden aangeschaft.

"Ik heb veel mail en berichtjes gehad met de vraag of deze website echt is en het antwoord is een absolute JA", twitterde Kid Rock met een link naar de campagnewebsite van de zanger. Op die staat een foto van Rock, die in het echt Robert Ritchie heet, waarin hij op een statige stoel zit en de tekst: "Ben je bang?".

Rock twijfelt al langer over een loopbaan in de politiek. Hij is een aanhanger van de Republikeinse partij en steunde in 2012 Mitt Romney als presidentskandidaat. In april bezocht hij samen met de voormalige gouverneur van Alaska Sarah Palin, president Donald Trump in het Witte Huis.

Mocht de 46-jarige zanger zijn plan doorzetten en worden voorgedragen door de Republikeinse partij in zijn thuisstaat, dan zal hij in 2018 het moeten opnemen tegen de zittende senator voor de staat Michigan, de Democrate Debbie Stabenow.