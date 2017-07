Shia LaBeouf maakt excuses voor wangedrag tegen agenten

De 31-jarige acteur werd zaterdag opgepakt vanwege openbaar dronkenschap en schold agenten uit. LaBeouf erkent een alcoholverslaving te hebben en zegt hulp te gaan zoeken.

TMZ schrijft dat Labeouf in de nacht van vrijdag op zaterdag een onbekende persoon om een sigaret vroeg. Toen de 31-jarige acteur deze niet kreeg begon hij te vloeken tegen omstanders.

Hij werd daarop gevraagd te vertrekken, maar gaf geen gehoor en werd juist agressief tegen een agent. Vervolgens wilde de agent Labeouf arresteren. Dat mislukte omdat de Transformers-acteur wegrende naar een hotel. Eenmaal daar kon hij alsnog worden aangehouden.

Dieptepunt

Woensdagavond maakte LaBeouf excuses en zei zich te schamen voor zijn gedrag. "Mijn gebrek aan respect voor gezag is problematisch en destructief. Dit is een nieuw dieptepunt. Ik hoop de bodem.", schreef de acteur in een verklaring op Twitter.

"Ik worstel al veel te lang met een alcoholverslaving, ik neem nu stappen om weer nuchter te worden en hoop dat mijn fouten me worden vergeven", sluit de acteur af.

In 2014 werd de Amerikaan al eerder opgepakt voor dronkenschap. Dat gebeurde tijdens een voorstelling in een theater in New York. Toen de politie kwam om hem te arresteren riep hij: "weet je wel wie ik ben?!"

