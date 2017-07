Moeder zussen OG3NE overleden (48)

"Met groot verdriet, maar ook vol bewondering voor de wijze waarop ze heeft geleefd, delen wij u mede dat onze lieve moeder zacht en kalm van ons is heengegaan", laten de zussen woensdag weten in een bericht op Facebook.

"Wij vertrouwen er op dat haar strijdkracht, positiviteit, doorzettingsvermogen en eeuwige lach ons de kracht zal geven om door te gaan. Nu is er het grote verdriet. We hopen dat iedereen onze privacy respecteert en ons de rust en ruimte geeft om dit grote verdriet een plaats te geven", aldus de zussen in het bericht.

Amy (21), Shelley (21) en Lisa (23) Vol staken tot nader order hun werkzaamheden. Het afscheid van hun moeder zal in besloten kring plaatsvinden.

Songfestival

De moeder van de drie zussen was ongeneeslijk ziek: ze had een zeldzame en kwaadaardige vorm van botkanker. OG3NE werd tijdens het Eurovisie Songfestival in Kiev, door hun moeder verrast doordat ze er toch bij was, terwijl dat eerder onmogelijk leek door haar ziekte.

Met Lights and Shadows, dat door hun vader werd geschreven en gaat over hun moeder, werden de drie zussen elfde tijdens het Songfestival.

Toekomst

Isolde Vol-Malee zei eerder in een interview hoe belangrijk ze het vond dat haar dochters aan hun toekomst werken. "Dat ze stralen en de mensen gelukkig maken met hun muziek. Zij hebben de toekomst, ik weet dat voor mij het afscheid vroeg of laat een keer komt. Niemand kan mij beter maken."