Topless activisten verstoren jazz-optreden Woody Allen

Volgens Duitse media was de activiste van plan op het podium een brief voor te lezen van de adoptiedochter van Mia Farrow, Dylan Farrow. Zij zegt dat Allen haar heeft misbruikt op 7-jarige leeftijd toen hij een relatie had met haar moeder.

Op een video van de avond is te zien hoe Allen op een stoeltje achter de activiste kijkt naar haar protest. De twee vrouwen zijn onderdeel van de actiegroep Femen. Ze wilden het publiek duidelijk maken dat Allen "niet alleen een neurotische en charmante filmregisseur, acteur en muzikant is, maar ook een vader die graag zijn vinger in zijn dochter steekt".

De Amerikaanse regisseur tourt momenteel door Europa met de New Orleans Jazz Band. Na het verstoren door de Femen-activisten speelden de muzikanten verder.