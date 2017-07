Marijke Helwegen had verwacht dat mensen haar 'typetje' zouden doorzien

"Ik heb altijd gedacht dat mensen wel door mijn spel, het typetje dat ik speel, heen zouden kunnen prikken en dat ik mij dit gewoon kon permitteren", zegt de 68-jarige socialite in een interview met Nieuwe Revu.

Helwegen had gedacht dat mensen zouden doorzien dat het er dik bovenop ligt en dat ze in het echt een andere vrouw is. "Helaas is een bepaalde groep daar nog steeds niet van doordrongen. Dat is een consequentie van de dingen die ik doe."

Ze vergelijkt haar media-optredens met de tv-programma's van André van Duin. "Hij werd in de jaren 70 ook niet door iedereen op juiste waarde geschat omdat mensen zijn typetjes niet begrepen. Natuurlijk, ik bén geen duif, maar ik zet die lieve beestjes graag in de spotlights."