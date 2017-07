Jay Z vertelt in korte documentaire over relatieproblemen

Op zijn nieuwe plaat 4:44, die eind juni verscheen, geeft de rapper toe dat hij zijn vrouw heeft bedrogen en biedt hij meermaals zijn excuses aan. In de video vertelt hij dat het heel moeilijk was om de tracks, voor de release van het album, aan zijn vrouw te laten horen. "Ik zeg niet dat het niet ongemakkelijk was, want dat was het zeker wel."

Het beroemde paar hield tot voor kort hun relatie zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers. Maar de laatste tijd kwam er via 4:44 en Beyoncé's album Lemonade veel naar buiten.

"Dit is mijn echte leven, ik heb er zelf voor gekozen. Het huis van onze relatie is niet op 100 procent waarheid gebouwd en het begint te kraken. Er gebeuren dingen die zichtbaar zijn voor het publiek", zegt Jay Z onder meer over zijn huwelijk.

De documentaire is beschikbaar voor abonnees van de muziekstreamingdienst Tidal.