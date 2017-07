Fajah Lourens vindt vier maanden niet te snel om samen te wonen

In gesprek met Beau Monde vertelt ze dat haar vriend als timmerman werkte in haar huis. Toen ze steeds vaker problemen had met de verbouwing belde ze hem veel, waardoor ze naar elkaar toegegroeid zijn.

"Dus ik zei: 'misschien moet je hier komen wonen'. We zijn nu zeven maanden bezig met het huis, dus ik denk dat we zo'n vier maanden een relatie hebben", aldus Lourens.

In meerdere interviews zei de 36-jarige dieetboekenschrijfster niet meer te willen samenwonen met een eventueel toekomstige partner. Ook tijdens haar relaties met Melvin van de Berg en Gijs Scheeringa wilde ze niet in één huis wonen. "Aan trouwen of kinderen denk ik niet, want dat wil ik niet meer. Ook ga ik nooit meer samenwonen."

Met vriend Igor hoopt ze dat de relatie voor altijd is. "Dat moet. Ik dacht het eigenlijk al bij de vorige, hoor. Ik wil een keer bij iemand blijven", aldus Lourens.