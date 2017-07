Eva van de Wijdeven heeft 'enige beschadiging' opgelopen door Dunya & Desie

"Nog steeds kan ik me afvragen: 'wie ben ik echt en wie wil ik zijn?' Je leert er in de loop van de tijd beter mee omgaan, maar die bekendheid vind ik nog steeds raar", aldus Van de Wijdeven in gesprek met Vrouw.

De 32-jarige actrice vond het op haar zestiende, toen ze in de serie speelde, heel gênant als ze werd herkend. "Ik heb ook lang gezegd dat ik serveerster was, als mensen me vroegen wat ik deed. Maar als ze me herkenden geloofden ze me niet en ontstonden er discussies: echt wel, echt niet."

Van de Wijdeven vindt het raar dat het "altijd" over haar gaat. "Dat op Koningsdag iedereen met je op de foto wil en mensen in je boodschappenkarretje kijken wat je afrekent. Ik wil op geen enkele manier zeggen dat ik het zwaar heb, maar dat is toch bizar. Ik ben echt niet interessanter dan een ander."