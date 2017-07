GTST-acteur Bartho Braat (66) opa geworden

"Ik heb sinds een week een kleinkind. Dat is ook weer een nieuwe fase. Het is een jongetje: George Marcus'', vertelde Braat dinsdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. "Hartstikke trots ben ik."

De acteur, die volgens recente berichten na de zomer weer in Goede Tijden, Slechte Tijden zal spelen, ziet zijn kersverse kleinzoon zo vaak als hij kan

"Ik heb hem tot nu toe geloof ik wel iedere dag gezien. Ik moet hem dan gewoon even zien en even vasthouden. En om de dag koken we ook nog voor de kersverse ouders. Ik geniet ervan met volle teugen. Ja echt."