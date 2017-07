Winonah de Jong geen liefhebber van term 'voetbalvrouw'

"Dom en lui en de hele dag aan het shoppen. Ik zal niet zeggen dat ze niet bestaan, maar ik sta zo niet in het leven", aldus de 35-jarige De Jong in gesprek met De Volkskrant.

De Jong besteedt haar dagen niet aan shoppen, maar aan haar eigen modelabel Winonah, waar ze voor ontwerpt en tevens eigenaar van is. In de modewereld wordt ze regelmatig geconfronteerd met discriminatie.

"Ik merk het als ik modellen wil boeken. Dat is elke keer een nachtmerrie. Ik ben zelf bruin en ik maak kleren voor iedereen. Ook voor bruine meiden die zich herkennen in mijn merk. Als ik bij een modellenbureau vraag om bruine modellen, zeggen ze dat ze er een of twee hebben, daar moet ik het mee doen", aldus De Jong.

'Brutaal'

De ontwerpster is op zoek naar "een bepaalde look" en heeft bij blonde modellen alle keuze, maar bij bruine modellen is dat niet het geval. "Het antwoord van de modellenbureaus is elke keer: er is geen vraag naar, daarom hebben we ze niet. Of ze beslissen voor mij dat de donkere vrouwen die ze hebben niet goed genoeg zijn en ze schuiven hun eigen favorieten naar voren. Dat is helemaal brutaal."

De Jong vindt het "niet oké" dat donkere modellen niet in de bestanden van bureaus zitten. "Er zijn genoeg mooie donkere vrouwen op de wereld."