Rob Kardashian krijgt straatverbod opgelegd na ruzie met Blac Chyna

Dat meldt Entertainment Weekly.

Vorige week liet de advocaat van Chyna al weten te onderzoeken welke juridische stappen zij kon ondernemen tegen Kardashian.

Kardashian plaatste en verwijderde vorige week op Twitter en Instagram enkele expliciete naaktfoto's van Chyna. De beelden waren onderdeel van een uitgebreide moddergooisessie tussen de twee.

Daarin beweerde Kardashian onder meer dat Chyna alleen een kind met hem kreeg om haar ex Tyga terug te pakken, en beschuldigde Chyna Kardashian op haar beurt van fysieke mishandeling. In april vorig jaar maakten de twee hun verloving nog bekend in hun realityshow op E!, in december gingen ze al weer uit elkaar.

Doodsbang

In documenten die Chyna’s advocaat bij de rechtbank heeft ingeleverd, staat dat Chyna 'doodsbang' is voor Kardashian. Die zou een pistool bezitten en eerder gedreigd hebben dat hij zelfmoord zou plegen.

De documenten vermelden ook dat Kardashian Chyna in een eerder incident zou hebben geslagen en op de grond hebben gegooid. Daarna zou hij, nadat Chyna naar de slaapkamer was gevlucht en de deur dicht had gedaan, een gat in de deur hebben geslagen.

Verraden

Chyna reageerde maandagochtend voor het eerst op de aantijgingen van Kardashian in het programma Good Morning America. Ze vertelde daar onder meer dat zijn uitspraken op social media haar enorm veel pijn hebben gedaan. "Dit is iemand die ik vertrouwde. Ik voel mij verraden", aldus Chyna.