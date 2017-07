Michael van der Plas wil kroeg in Oostenrijk openen

Van der Plas heeft al een kroeg in Scheveningen en in het Spaanse Torremolinos.

In gesprek met Shownieuws laat hij weten in de winter ook wat te doen te willen hebben. Daarom is hij van plan om een kroeg te openen in Tirol.

Ondanks dat het zomerseizoen aan de gang is, maakt Van der Plas tijd vrij om zijn kinderen te zien. Twee keer per maand komt hij over uit Spanje om bij zijn dochtertje en zoontje te zijn. Het liefst zou hij ze meenemen naar Spanje, zegt hij tegen Shownieuws.

"Misschien dat dat nog gaat gebeuren", laat hij weten.