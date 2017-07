James Corden en vrouw verwachten derde kind

Volgens People is Carey in december uitgerekend. Corden en Carey hebben samen al twee kinderen, Max van 6 jaar oud en de tweejarige Carey. Het koppel trouwde in 2012.

Naast presentator van zijn eigen programma is Corden ook de presentator van de Grammy's. Corden presenteert in 2018 opnieuw de show rond de uitreiking van de Grammy Awards.

De Britse komiek James Corden is erg populair in de Verenigde Staten, met name door de rubriek Carpool Karaoke, waarbij hij met wereldberoemde sterren rondrijdt door Hollywood, terwijl hij ze interviewt en ze samen grote hits in de auto zingen. De video’s van de autoritjes worden miljoenen keren bekeken op YouTube.